В МИД Германии уверены в реализации "Северного потока — 2"

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Проект "Северный поток-2" будет реализован", заявил политический директор МИД Германии Йенс Плетнер в среду в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности.
"По моему мнению "Северный поток-2" будет реализован", - сказал Плетнер.
Он отметил, что Европа в любом случае будет нуждаться в получении газа по этому газопроводу. "Парадокс в том, что если посмотреть на новейшие исследования о потреблении газа, то мы будем нуждаться в газе и с одной и с другой стороны", - сказал представитель МИД Германии.
При этом он отметил, что заявления относительно того, что Россия будет использовать "Северный поток" в качестве политического инструмента, неактуальны в данном случае. "Если российский газ должен был быть оружием, то в случае транспортировки российского газа как через "Северный поток-2", так и через Украину ситуация будет та же самая", - сказал он.
Вчера, 14:56Сказано в эфире"Идет борьба". Эксперт оценил позицию Дании по "Северному потоку-2" Москва считает, что у Копенгагена нет оснований не давать разрешения на строительство "Северного потока-2", заявил глава Минэнерго Александр Новак. Эксперт Александр Разуваев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на самом деле от Дании зависит не так уж много.
При этом представитель МИД Германии высказался за сотрудничество ЕС с Россией. "В наших интересах, чтобы Россия приняла наши, а не китайские стандарты", - заявил он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
При этом официально как цель противодействия озвучивается энергобезопасность. В частности, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.
30 сентября, 11:18РИА Новости"Северный поток — 2"