В МИД Германии уверены в реализации "Северного потока — 2"

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Проект "Северный поток-2" будет реализован", заявил политический директор МИД Германии Йенс Плетнер в среду в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности.

"По моему мнению "Северный поток-2" будет реализован", - сказал Плетнер.

Он отметил, что Европа в любом случае будет нуждаться в получении газа по этому газопроводу. "Парадокс в том, что если посмотреть на новейшие исследования о потреблении газа, то мы будем нуждаться в газе и с одной и с другой стороны", - сказал представитель МИД Германии.

При этом он отметил, что заявления относительно того, что Россия будет использовать "Северный поток" в качестве политического инструмента, неактуальны в данном случае. "Если российский газ должен был быть оружием, то в случае транспортировки российского газа как через "Северный поток-2", так и через Украину ситуация будет та же самая", - сказал он.

При этом представитель МИД Германии высказался за сотрудничество ЕС с Россией. "В наших интересах, чтобы Россия приняла наши, а не китайские стандарты", - заявил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.