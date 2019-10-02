The Piano Guys записали кавер на сингл Coldplay и Венгерскую рапсодию № 2

"Когда Лист писал музыку, особенно для своих девятнадцати венгерских рапсодий, он будто подбирал материал из разных хитов. Поэтому мы выбрали несколько любимых тем из Венгерской рапсодии №2 и последовательные аккорды из Something Just Like This", — рассказали рокеры.