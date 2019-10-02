Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T18:09Z
https://ria.ru/20191002/1559359259.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155935/84/1559358450_68:0:2416:1321_1036x0_80_0_0_17788e1c1e4c31034416cb103c7d1403.jpg
РИА Новости
Культура

The Piano Guys записали кавер на сингл Coldplay и Венгерскую рапсодию № 2

18:09 02.10.2019
29
© Страница ThePianoGuys на YoutubeСкриншот видео Line Rider - Something Just Like This / Hungarian Rhapsody No. 2 - The Piano Guys
Скриншот видео Line Rider - Something Just Like This / Hungarian Rhapsody No. 2 - The Piano Guys
© Страница ThePianoGuys на Youtube
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская группа The Piano Guys записала кавер на песню Something Just Like This британской рок-группы Coldplay и Венгерскую рапсодию № 2 Ференца Листа, который опубликовала на YouTube.
Музыканты представили анимированный трек, который создали вместе с разработчиками онлайн-игры Line Rider, где пользователи должны рисовать путь для гонщиков, чтобы они двигались вперед и не упали.

"Когда Лист писал музыку, особенно для своих девятнадцати венгерских рапсодий, он будто подбирал материал из разных хитов. Поэтому мы выбрали несколько любимых тем из Венгерской рапсодии №2 и последовательные аккорды из Something Just Like This", — рассказали рокеры.

Трек состоит из семи тысяч синхронизированных линий, которые нарисовал вручную разработчик Марк Роббинс.

"Синхронизация с четырьмя персонажами заняла очень много времени, но это того стоило. Спасибо, что обратились ко мне за помощью", — прокомментировал Роббинс.

Кадр из сериала Заточенные кепки
20 сентября, 23:52Культура
Ричард Хоули записал кавер на песню Боба Дилана для "Острых козырьков"
100000
КультураМузыкаНовости культурыColdplayYouTube
Рекомендуем
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
СМИ сообщили о госпитализации кандидата в президенты США Берни Сандерса
РИА
Новости
Принцесса Диана и актриса Эмма Коррин
Эмма Коррин впервые появилась в образе молодой Дианы на съемках "Короны"
Барри Мастерс
Умер лидер группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс
Певцы Адель и Бейонсе на 55-й ежегодной премии GRAMMY. 10 февраля 2013
Представитель One Republic опроверг новость о дуэте Адель и Бейонсе
Лента
новостей
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
В Сети появились первые кадры со съемок комедии от Netflix "Евровидение"
Мишель Пфайффер в роли Женщины-кошки в фильме Бэтмен возвращается и актриса Эль Фаннинг
Мишель Пфайффер одобрила Эль Фэннинг на роль новой Женщины-кошки
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
Кадр из мультфильма Холодное сердце
Рок-группа Weezer записала сингл для саундтрека "Холодного сердца 2"
Вокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян
System Of a Down объявили даты благотворительного тура по Европе
Ретроспективная выставка русской художницы-авангардиста Натальи Гончаровой в лондонском музее современного искусства Tate Modern
Выставка работ Натальи Гончаровой пройдет в Финляндии в 2020 году
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин
Ученый рассказал о последствиях таяния многолетней мерзлоты в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
Саратовским полицейским предъявили обвинение после избиения задержанного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Лента новостейМолния