The Piano Guys записали кавер на сингл Coldplay и Венгерскую рапсодию № 2

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская группа The Piano Guys записала кавер на песню Something Just Like This британской рок-группы Coldplay и Венгерскую рапсодию № 2 Ференца Листа, который опубликовала на YouTube.
Музыканты представили анимированный трек, который создали вместе с разработчиками онлайн-игры Line Rider, где пользователи должны рисовать путь для гонщиков, чтобы они двигались вперед и не упали.
"Когда Лист писал музыку, особенно для своих девятнадцати венгерских рапсодий, он будто подбирал материал из разных хитов. Поэтому мы выбрали несколько любимых тем из Венгерской рапсодии №2 и последовательные аккорды из Something Just Like This", — рассказали рокеры.
Трек состоит из семи тысяч синхронизированных линий, которые нарисовал вручную разработчик Марк Роббинс.
"Синхронизация с четырьмя персонажами заняла очень много времени, но это того стоило. Спасибо, что обратились ко мне за помощью", — прокомментировал Роббинс.