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РИА Новости
Липецкая область

Фонд капремонта Липецкой области и МФЦ договорились о сотрудничестве

15:07 02.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Фонд капремонта Липецкой области и многофункциональные центры "Мои документы" заключили соглашение о сотрудничестве - по всем вопросам, касающимся капитального ремонта многоквартирных домов, жители региона теперь смогут обращаться в МФЦ, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"МФЦ Липецкой области имеют успешный опыт по обслуживанию липчан в сферах, деятельность которых вызывает нарекания. Сотрудничество с региональным фондом капитального ремонта - это еще одна демонстрация возможности центров "Мои документы",- прокомментировал РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

Выбрать удобное время для посещения МФЦ жители области могут на официальном портале центра "Мои документы" с помощью интерактивного навигатора. Там же размещен полный перечень услуг, оказываемых в МФЦ.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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