Фонд капремонта Липецкой области и МФЦ договорились о сотрудничестве

ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Фонд капремонта Липецкой области и многофункциональные центры "Мои документы" заключили соглашение о сотрудничестве - по всем вопросам, касающимся капитального ремонта многоквартирных домов, жители региона теперь смогут обращаться в МФЦ, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"МФЦ Липецкой области имеют успешный опыт по обслуживанию липчан в сферах, деятельность которых вызывает нарекания. Сотрудничество с региональным фондом капитального ремонта - это еще одна демонстрация возможности центров "Мои документы",- прокомментировал РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

Выбрать удобное время для посещения МФЦ жители области могут на официальном портале центра "Мои документы" с помощью интерактивного навигатора. Там же размещен полный перечень услуг, оказываемых в МФЦ.