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РИА Новости

Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ

15:03 02.10.2019 (обновлено: 18:22 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Отвечая на вопрос, как он рассматривает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, он ответил: "Мы это осуждаем, но мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств".
Путин подчеркнул, что колебания на рынке действительно возникли, потери у Саудовской Аравии были большими. Но, по его словам, в течение недели все восстановилось на мировых рынках и сейчас цена Brent упала ниже 60 долларов за баррель.
"Вчера мы тоже эту тему с президентом (Ирана Хасаном) Роухани обсуждали, его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие, он непричастен к этому событию, и для него, для Ирана, несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным", - указал Путин.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииХасан РоуханиВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияИранВ мире
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