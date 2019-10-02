Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ

"Вчера мы тоже эту тему с президентом (Ирана Хасаном) Роухани обсуждали, его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие, он непричастен к этому событию, и для него, для Ирана, несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным", - указал Путин.