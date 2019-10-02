Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Отвечая на вопрос, как он рассматривает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, он ответил: "Мы это осуждаем, но мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств".
Путин подчеркнул, что колебания на рынке действительно возникли, потери у Саудовской Аравии были большими. Но, по его словам, в течение недели все восстановилось на мировых рынках и сейчас цена Brent упала ниже 60 долларов за баррель.
"Вчера мы тоже эту тему с президентом (Ирана Хасаном) Роухани обсуждали, его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие, он непричастен к этому событию, и для него, для Ирана, несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным", - указал Путин.