Путин надеется, что отношения России и США вернутся в нормальное состояние

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что отношения между Россией и США вернутся в нормальное состояние, в этом сыграют роль здравый смысл и коренные интересы США.

"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы - хочу это подчеркнуть - именно коренные интересы Соединенных штатов, они сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет, это правда", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".