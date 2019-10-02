Путин прокомментировал возможность диалога между США и Ираном

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иран полагает, что не имеет равных условий для диалога с США, но желание к нормализации отношений с Вашингтоном у Тегерана, безусловно, есть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Отвечая на вопрос модератора, готов ли будет президент Ирана Хасан Роухани встретиться с президентом США Дональдом Трампом, Путин ответил: "Об этом лучше спросить президента Роухани и президента Трампа. Наша позиция заключается в том, что всегда диалог лучше любой конфронтации".

"И ярким примером этого служит волевое и очень взвешенное, абсолютно прагматичное и правильное решение президента Трампа о встрече с Ким Чен Ыном, допустим, с лидером Северной Кореи. Сразу наступила более или менее заметная развязка. Там еще далеко до решения всех проблем, о которых мы хорошо знаем, но все-таки это шаг в исключительно правильном направлении", - заметил Путин.