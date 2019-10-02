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РИА Новости

Путин прокомментировал возможность диалога между США и Ираном

14:57 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иран полагает, что не имеет равных условий для диалога с США, но желание к нормализации отношений с Вашингтоном у Тегерана, безусловно, есть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Отвечая на вопрос модератора, готов ли будет президент Ирана Хасан Роухани встретиться с президентом США Дональдом Трампом, Путин ответил: "Об этом лучше спросить президента Роухани и президента Трампа. Наша позиция заключается в том, что всегда диалог лучше любой конфронтации".
"И ярким примером этого служит волевое и очень взвешенное, абсолютно прагматичное и правильное решение президента Трампа о встрече с Ким Чен Ыном, допустим, с лидером Северной Кореи. Сразу наступила более или менее заметная развязка. Там еще далеко до решения всех проблем, о которых мы хорошо знаем, но все-таки это шаг в исключительно правильном направлении", - заметил Путин.
"Тоже самое касается и прямых контактов между Ираном и Соединенными Штатами, между президентом Ирана и президентом США. Такая попытка была предпринята сейчас со стороны Франции, насколько мне известно, на генассамблее ООН в Нью-Йорке, но эта встреча, к сожалению, не состоялась, потому что Иран полагает, что в условиях санкционного давления он не располагает равными условиями, не имеет равных условий для этого диалога. Но мне кажется, что желание к нормализации ситуации, в том числе нормализации отношений с Соединенными Штатами у Ирана, безусловно, есть", - добавил Путин.
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Хасан РоуханиДональд ТрампВладимир ПутинРоссияИранСШАВ мире
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