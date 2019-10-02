Джонсон пообещал представить Евросоюзу "резонное" предложение по Brexit

ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в среду представит Евросоюзу "конструктивное и резонное" предложение по Brexit, однако никаких деталей не сообщил.

"Сегодня мы предлагаем конструктивное и резонное предложение, который станет компромиссом для обеих сторон. Ни при каких обстоятельствах мы не допустим проверок на или рядом с границей Северной Ирландии, мы будем уважать мирный процесс и соглашение Страстной Пятницы", - сказал Джонсон, выступая с большой речью в завершение съезда Консервативной партии.

"Британия идет на компромисс, и я надеюсь, что наши друзья это понимают и со своей стороны тоже пойдут на компромисс", - отметил премьер.

У Джонсона сегодня днем запланирован телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Джонсон подчеркнул, что по-прежнему надеется на достижение договоренностей с ЕС, но, по его словам, Великобритания готова и к Brexit без соглашения. Джонсон в очередной раз заверил, что страна покинет ЕС 31 октября в любом случае, и снова не раскрыл, как именно он собирается обойти недавно принятый закон, напрямую обязывающий его просить об отсрочке Brexit в случае отсутствия нового соглашения с ЕС. Он отметил, что каждый месяц отсрочки обходился бы стране в миллиард фунтов стерлингов. При этом в случае выхода Британии из ЕС с соглашением Соединенному Королевству все равно придется выплатить Евросоюзу в течение переходного периода 33 миллиарда фунтов стерлингов.

В запасе у Джонсона зато оказалось немало шуток в адрес парламента. В частности, он сказал, что если бы парламент был школой, то регулятор бы эту школу закрыл, а если бы он был реалити-шоу, то зрители уже давно выгнали бы всех участников из джунглей.