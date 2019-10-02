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РИА Новости

Джонсон пообещал представить Евросоюзу "резонное" предложение по Brexit

14:39 02.10.2019
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Rourke
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в среду представит Евросоюзу "конструктивное и резонное" предложение по Brexit, однако никаких деталей не сообщил.
"Сегодня мы предлагаем конструктивное и резонное предложение, который станет компромиссом для обеих сторон. Ни при каких обстоятельствах мы не допустим проверок на или рядом с границей Северной Ирландии, мы будем уважать мирный процесс и соглашение Страстной Пятницы", - сказал Джонсон, выступая с большой речью в завершение съезда Консервативной партии.
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Шарлоттка для премьера. Борису Джонсону припомнили харассментБританский премьер не робкого десятка. Застарелым харассментом его не запугаешь. Если даже после того, как суд признал, что он обманул королеву, подсунув ей закон об остановке парламента, он не стал увольняться.
"Британия идет на компромисс, и я надеюсь, что наши друзья это понимают и со своей стороны тоже пойдут на компромисс", - отметил премьер.
У Джонсона сегодня днем запланирован телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Джонсон подчеркнул, что по-прежнему надеется на достижение договоренностей с ЕС, но, по его словам, Великобритания готова и к Brexit без соглашения. Джонсон в очередной раз заверил, что страна покинет ЕС 31 октября в любом случае, и снова не раскрыл, как именно он собирается обойти недавно принятый закон, напрямую обязывающий его просить об отсрочке Brexit в случае отсутствия нового соглашения с ЕС. Он отметил, что каждый месяц отсрочки обходился бы стране в миллиард фунтов стерлингов. При этом в случае выхода Британии из ЕС с соглашением Соединенному Королевству все равно придется выплатить Евросоюзу в течение переходного периода 33 миллиарда фунтов стерлингов.
В запасе у Джонсона зато оказалось немало шуток в адрес парламента. В частности, он сказал, что если бы парламент был школой, то регулятор бы эту школу закрыл, а если бы он был реалити-шоу, то зрители уже давно выгнали бы всех участников из джунглей.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Так называемый "бэкстоп" - главная проблема соглашения Британии и ЕС. Согласно нынешнему документу, "бэкстоп" вступит в силу при отсутствии альтернативных договоренностей после декабря 2022 года и будет предусматривать сохранение ряда правил ЕС для Северной Ирландии. Это, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость таможенных проверок на границе Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, а это, по мнению британских властей, угрожает территориальному единству страны.
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Выход Британии из ЕвросоюзаСеверная ИрландияБорис ДжонсонЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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