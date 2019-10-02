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РИА Новости

Путин рассказал о последствиях санкций США против Ирана

14:39 02.10.2019 (обновлено: 18:40 02.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иран из-за санкций США не может реализовать свои возможности, это вредно для мировой экономики и энергетики, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Иран обладает огромным потенциалом, является очень крупным игроком на мировом энергетическом рынке, но, к сожалению, из-за санкционной политики американской администрации Иран не может реализовать в полном объеме свои возможности и, на мой взгляд, это очень вредно и для мировой экономики в целом, и для мировой энергетики, потому что это не дает возможность обеспечить стабильную работу сектора", - сообщил Путин.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
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Владимир ПутинИранСШАВ мире
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