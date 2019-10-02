Путин рассказал о последствиях санкций США против Ирана

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иран из-за санкций США не может реализовать свои возможности, это вредно для мировой экономики и энергетики, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Иран обладает огромным потенциалом, является очень крупным игроком на мировом энергетическом рынке, но, к сожалению, из-за санкционной политики американской администрации Иран не может реализовать в полном объеме свои возможности и, на мой взгляд, это очень вредно и для мировой экономики в целом, и для мировой энергетики, потому что это не дает возможность обеспечить стабильную работу сектора", - сообщил Путин.
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