Путин рассказал о последствиях санкций США против Ирана

"Иран обладает огромным потенциалом, является очень крупным игроком на мировом энергетическом рынке, но, к сожалению, из-за санкционной политики американской администрации Иран не может реализовать в полном объеме свои возможности и, на мой взгляд, это очень вредно и для мировой экономики в целом, и для мировой энергетики, потому что это не дает возможность обеспечить стабильную работу сектора", - сообщил Путин.