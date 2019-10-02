Лавров прокомментировал позицию Эрдогана по зоне безопасности в Сирии

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. США не готовы учитывать легитимные требования Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, позиция турецкого президента Тайипа Эрдогана понятна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если не сможет договориться об этом с США.

"Соединенные Штаты не хотели, чтобы Турция напрямую сотрудничала с Сирийской Арабской Республикой. Соединенные Штаты хотели взять на свой контроль и эту тему, и обеспечивать контроль на границе, ну, разрешив в ходе переговоров или допуская в ходе переговоров, что турки могут иметь в составе контингента, который будет формировать коалиция, неких своих военных полицейских, наблюдателей. Что Турцию не устраивало. Я прекрасно понимаю ситуацию, когда страна, которая вообще не имеет отношения к этому региону, к проблеме безопасности на этой границе, пытается навязывать свое видение", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Хорошо было бы, конечно, договариваться, но договариваться при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а этого в исходной позиции Вашингтона не было. Как и не было в этой исходной позиции готовности учесть турецкие легитимные озабоченности. Мы слышали, что президент Эрдоган давно предупреждал, что он не может ждать вечно, что проблема не решается, поэтому если через пару-тройку недель, как он говорил, если не будет договоренности с американцами в соответствии с теми принципами, о которых я упомянул, он оставляет за собой право решать эту проблему без американцев", - добавил он.