Лавров ответил на вопрос о рисках боевых действий в Персидском заливе

"Никогда нельзя ни за что ручаться, но мне кажется, что войны не хотят ни США, ни Иран, ни большинство стран региона. Может быть, кто-то хотел бы где-то ситуационно сыграть на нынешних противоречиях, обострять до определенного предела обстановку, нагнетать напряженность в информационном пространстве для получения каких-то сиюминутных выгод, но в стратегическом плане, убежден, войны не хочет никто", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".