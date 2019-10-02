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РИА Новости

Лавров ответил на вопрос о рисках боевых действий в Персидском заливе

14:27 02.10.2019 (обновлено: 18:37 02.10.2019)
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© страница МИД России в FacebookВыступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© страница МИД России в Facebook
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ни США, ни Иран не хотят войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о рисках начала боевых действий в регионе Персидского залива.
"Никогда нельзя ни за что ручаться, но мне кажется, что войны не хотят ни США, ни Иран, ни большинство стран региона. Может быть, кто-то хотел бы где-то ситуационно сыграть на нынешних противоречиях, обострять до определенного предела обстановку, нагнетать напряженность в информационном пространстве для получения каких-то сиюминутных выгод, но в стратегическом плане, убежден, войны не хочет никто", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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