Лавров сравнил действия России и США на Ближнем Востоке

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Москва не приносит на Ближний Восток никакого негатива, связанного с науськиванием одной страны региона против другой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Насчёт того, что дает Россия этому региону по сравнению с теми же Соединёнными Штатами, Китаем. Вы знаете, мы не даём в этот регион никакого негатива. Мы не приносим сюда никакие свои геополитические замыслы, которые были бы сопряжены с ... науськиванием одной страны региона против другой", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он напомнил, что Россия ещё в 2004 году предлагала свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, но тогда некоторые страны встретили её прохладно и предложили пока подождать с её реализацией.
"После того, как мы увидели опасное обострение ситуации этим летом, в том числе в связи с событиями в Ормузском проливе и с обвинениями Ирана во всем, что происходит в регионе - будь то в Палестине, будь то в Ливане, будь то в Сирии, будь то где-то ещё - мы решили, что пора ещё раз эту концепцию освежить, привлечь к ней внимание", - добавил Лавров.
В июле МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.