Лавров сравнил действия России и США на Ближнем Востоке

"Насчёт того, что дает Россия этому региону по сравнению с теми же Соединёнными Штатами, Китаем. Вы знаете, мы не даём в этот регион никакого негатива. Мы не приносим сюда никакие свои геополитические замыслы, которые были бы сопряжены с ... науськиванием одной страны региона против другой", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что Россия ещё в 2004 году предлагала свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, но тогда некоторые страны встретили её прохладно и предложили пока подождать с её реализацией.

"После того, как мы увидели опасное обострение ситуации этим летом, в том числе в связи с событиями в Ормузском проливе и с обвинениями Ирана во всем, что происходит в регионе - будь то в Палестине, будь то в Ливане, будь то в Сирии, будь то где-то ещё - мы решили, что пора ещё раз эту концепцию освежить, привлечь к ней внимание", - добавил Лавров.