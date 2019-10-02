Жителя Дагестана заподозрили в организации сбора средств для ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Дагестана, подозреваемого в организации сбора средств для международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщает СУСК России по Астраханской области.

По данным ведомства, в 2015 году 32-летний житель Дагестана выехал в Турцию, а затем в Сирию, где вступил в ИГ* и до настоящего времени остается там. В январе 2016 года он через мессенджер Telegram предложил жительнице Астрахани организовать сбор средств для ИГ*, на что женщина согласилась, считает СК.

"В отношении жителя Дагестана возбуждено уголовное дело по статье "Организация финансирования терроризма", - говорится в сообщении.

Ранее СК также возбудил и в настоящее время завершает расследование дела в отношении астраханки. Следователи считают, что с 2016 года по февраль 2019 года она под видом благотворительной помощи размещала в чатах Telegram реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила ИГ*. Всего она собрала не менее 200 тысяч рублей, уточняется в сообщении.