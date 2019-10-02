Лавров назвал условия обсуждения дополнительных требований к Ирану по СВПД

"О дополнительных требованиях к Ирану. Можно предлагать, обсуждать что угодно в дополнение к СВПД, но только при понимании, что это не будет условием соблюдения всеми странами обязательств по СВПД, и это не будет связано с попытками каким-либо образом изменить СВПД. Он, этот план, должен остаться в полном объеме, он должен быть выполнен в полном объеме, параллельно можно обсуждать что угодно, если все участники процесса будут согласны", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".