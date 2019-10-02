Лавров назвал условия обсуждения дополнительных требований к Ирану по СВПД

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Дополнительные требования к Ирану можно обсуждать только с согласия всех участников ядерной сделки и если это не будет попыткой изменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"О дополнительных требованиях к Ирану. Можно предлагать, обсуждать что угодно в дополнение к СВПД, но только при понимании, что это не будет условием соблюдения всеми странами обязательств по СВПД, и это не будет связано с попытками каким-либо образом изменить СВПД. Он, этот план, должен остаться в полном объеме, он должен быть выполнен в полном объеме, параллельно можно обсуждать что угодно, если все участники процесса будут согласны", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.