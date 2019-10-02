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РИА Новости

Лекция: "Азбука Брайля: чтение руками"

14:11 02.10.2019
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10 октября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция: "Азбука Брайля: чтение руками". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор –  директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Как возник шрифт и почему именно эта система работает до сих пор? В чём отличия в обучении незрячих взрослых и детей азбуке Брайля? Какие современные методики помогают адаптироваться к тому, что вдруг стало "всегда темно"? Как пишут слепые люди?
Мероприятие приурочено к Международному дню Белой трости, который отмечается 15 октября.

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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