Лекция: "Азбука Брайля: чтение руками"

Лектор – директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна СОЛОВЬЁВА.
Как возник шрифт и почему именно эта система работает до сих пор? В чём отличия в обучении незрячих взрослых и детей азбуке Брайля? Какие современные методики помогают адаптироваться к тому, что вдруг стало "всегда темно"? Как пишут слепые люди?
Мероприятие приурочено к Международному дню Белой трости, который отмечается 15 октября.
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Как возник шрифт и почему именно эта система работает до сих пор? В чём отличия в обучении незрячих взрослых и детей азбуке Брайля? Какие современные методики помогают адаптироваться к тому, что вдруг стало "всегда темно"? Как пишут слепые люди?
Мероприятие приурочено к Международному дню Белой трости, который отмечается 15 октября.
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/