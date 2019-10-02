Продюсеры "Паддингтона" и "Гарри Поттера" снимут фильм о Пеппи Длинныйчулок

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Кинокомпании Studiocanal и Heyday Films, которые вместе работали над фильмами про медвежонка Паддингтона, снимут полнометражную ленту про Пеппи Длинныйчулок в сотрудничестве с Astrid Lindgren Company, . Кинокомпании Studiocanal и Heyday Films, которые вместе работали над фильмами про медвежонка Паддингтона, снимут полнометражную ленту про Пеппи Длинныйчулок в сотрудничестве с Astrid Lindgren Company, сообщает Variety.

"Мы уверены, что Дэвид Хейман (основатель кинокомпании Heyday Films, – Прим.ред.) с его огромным опытом экранизации больших литературных произведений и Studiocanal смогут понять и оценить книги про Пеппи и снять фильм, в котором будут отражены и шутливость, и серьезность работ моей бабушки", — заявил Нильс Найман, внук Линдгрен и директор Astrid Lindgren Film.

Дэвид Хейман, продюсер фильмов о Гарри Поттере, добавил: "Пеппи прошла проверку временем и продолжает вдохновлять семьи по всему миру своей жизненной энергией, силой характера и радостью жизни, которую ничто не может омрачить <…> мы постараемся показать все это в новом фильме".