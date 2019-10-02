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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров заявил о проблесках здравого смысла в контактах с Западом по Сирии

13:12 02.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отметил "проблески здравого смысла" в контактах с Западом по сирийскому вопросу.
"Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Они все-таки, хотя может быть сквозь зубы, но приветствовали договоренности, которые были достигнуты при содействии астанинского формата между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и процедур", - пояснил министр.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
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Война в СирииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Антониу ГутеррешСергей ЛавровМИД РФСирияООНРоссияВ мире
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