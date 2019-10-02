Лавров заявил о проблесках здравого смысла в контактах с Западом по Сирии

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отметил "проблески здравого смысла" в контактах с Западом по сирийскому вопросу.
"Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Они все-таки, хотя может быть сквозь зубы, но приветствовали договоренности, которые были достигнуты при содействии астанинского формата между правительством и оппозицией Сирии по созданию конституционного комитета и согласованию его правил и процедур", - пояснил министр.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.