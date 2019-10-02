Аэропорт "Омск-Федоровка" построят через механизм концессии

ОМСК, 2 окт – РИА Новости. Омский губернатор Александр Бурков обсудил с вице-премьером РФ Максимом Акимовым вопросы строительство аэропорта "Омск-Федоровка" – инвестпроект будет реализован через концессию, сообщает в среду правительство региона.

"Разработан механизм реализации инвестиционного проекта – через концессию. Есть два потенциальных инвестора. Сейчас в очередной раз этот вопрос стал темой обсуждения на уровне вице-премьера России. Целесообразность проекта признает и Минтранс РФ, и федеральный Минфин. Вопрос только за включением нашего проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на период до 2024 года", - сказал Бурков по итогам переговоров.

Губернатор отметил, что сейчас областные власти прорабатывают вопрос финансового обеспечения строительства аэродромной инфраструктуры и инженерных сетей. Разработанная финансовая модель, по его словам, успешно прошла первый этап ранжирования. В ближайшее время предстоит второй этап рассмотрения документов в аналитическом центре при правительстве РФ.

"Это позволит провести ранжирование второго этапа для последующего рассмотрения проектным комитетом транспортной части, который возглавляет как раз вице-премьер Максим Акимов. И там уже будет приняты окончательные рекомендации для последующего включения мероприятия в федеральные проекты комплексного плана, а также оценки возможности и объемов государственной поддержки в его реализации", - пояснил глава региона.

В областном правительстве отметили, что вынос аэропорта за городскую черту становится жизненно необходимым проектом для развития Омска и обеспечения безопасности полетов. Власти региона, как основной акционер аэропорта "Омск-Центральный", планируют уже в 2022 году довести его пассажиропоток до 1,7 миллиона человек. Для увеличения пассажиропотока ведется активная работа по созданию хабовой модели, однако интенсивное развитие ведет к значительному увеличению взлетно-посадочных операций в аэропорту, находящемся в черте города, что накладывает практически непреодолимые ограничения с точки зрения правил застройки и экологических норм.