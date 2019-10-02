США задались целью принудить Иран к капитуляции, заявил Лавров

"К сожалению, Вашингтон задался целью всячески демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран. Не думаю, что это дальновидная политика", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами. США также обвинили Иран в причастности к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая в конфликте в Йемене выступает против повстанцев-хуситов. Иран обвинения категорически отвергает.