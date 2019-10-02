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РИА Новости

США задались целью принудить Иран к капитуляции, заявил Лавров

13:02 02.10.2019 (обновлено: 13:16 02.10.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. США задались целью принудить Иран к капитуляции, такая политика недальновидна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, Вашингтон задался целью всячески демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран. Не думаю, что это дальновидная политика", - сказал Лавров на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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26 сентября, 21:19РИА Новости
США считают, что добились "усиления давления" на Иран в ООН
По его словам, обвинения в адрес Ирана по различным поводам не опираются на какие-либо убедительные факты.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами. США также обвинили Иран в причастности к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая в конфликте в Йемене выступает против повстанцев-хуситов. Иран обвинения категорически отвергает.
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ВалдайСергей ЛавровИранСШАВ мире
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