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РИА Новости
Культура

В Сети опубликовали первый трейлер фильма "Хищные птицы" с Марго Робби

13:32 02.10.2019
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© Clubhouse Pictures (II) (2020)Кадр из фильма "Хищные Птицы"
Кадр из фильма Хищные Птицы
© Clubhouse Pictures (II) (2020)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
Безбашенная злодейка Харли Квинн (Марго Робби) рассталась с Джокером. Теперь ей и другим героиням предстоит объединиться, чтобы победить главу преступного мира Готэма Романа Сиониса (Юэн Макгрегор).
В фильме также снялись: Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Джерни Смоллетт (Черная канарейка), Рози Перес (Рене Монтойя) и другие.
Режиссер картины — Кэти Янь ("Мертвые свиньи").
В российский прокат боевик выйдет шестого февраля.
Марго Робби в образе Harley Quinn тизере к фильму Хищные птицы
13 сентября, 14:30Культура
Появилось видео со съемок "Хищных птиц" с Марго Робби в образе Харли Квинн
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КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыЮэн МакгрегорYouTube
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