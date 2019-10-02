В Сети опубликовали первый трейлер фильма "Хищные птицы" с Марго Робби

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.

Безбашенная злодейка Харли Квинн (Марго Робби) рассталась с Джокером. Теперь ей и другим героиням предстоит объединиться, чтобы победить главу преступного мира Готэма Романа Сиониса ( Юэн Макгрегор).

В фильме также снялись: Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Джерни Смоллетт (Черная канарейка), Рози Перес (Рене Монтойя) и другие.

Режиссер картины — Кэти Янь ("Мертвые свиньи").