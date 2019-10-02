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РИА Новости

СК возбудил дело об убийстве белгородца сыном, застреленным полицейским

12:40 02.10.2019 (обновлено: 13:04 02.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилого мужчины в Белгороде, зарезанного сыном, который потом с ножами пошел на прибывших по вызову полицейских и был застрелен, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Вечером во вторник, 1 октября, в полицию поступила информация, что в одной из квартир Белгорода хулиганит мужчина. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в квартире тело пожилого мужчины, а в соседней комнате был его сын с двумя кухонными ножами в руках. Не реагируя, по данным УМВД, на требования стражей порядка, он попытался напасть на полицейских, но был застрелен одним из них.
"Следственным отделом по городу Белгород возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 58-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По информации следствия, вызов в полицию поступил именно от пожилого мужчины, который сообщал, что дома на него напал сын.
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"Проникнув в квартиру, правоохранители обнаружили тело пожилого мужчины с колото-резаными ранениями", - информирует следствие.
Следствие отмечает, что табельное оружие в отношении сына погибшего полицейские применили после того, как тот отказался положить ножи и направился к стражам порядка.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту применения сотрудником полиции служебного оружия в УМВД России по Белгородской области проводится проверка.
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Следственный комитет РФМВД РФРоссияБелгородПроисшествия
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