СК возбудил дело об убийстве белгородца сыном, застреленным полицейским

ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилого мужчины в Белгороде, зарезанного сыном, который потом с ножами пошел на прибывших по вызову полицейских и был застрелен, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

Вечером во вторник, 1 октября, в полицию поступила информация, что в одной из квартир Белгорода хулиганит мужчина. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в квартире тело пожилого мужчины, а в соседней комнате был его сын с двумя кухонными ножами в руках. Не реагируя, по данным УМВД, на требования стражей порядка, он попытался напасть на полицейских, но был застрелен одним из них.

"Следственным отделом по городу Белгород возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 58-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, вызов в полицию поступил именно от пожилого мужчины, который сообщал, что дома на него напал сын.

"Проникнув в квартиру, правоохранители обнаружили тело пожилого мужчины с колото-резаными ранениями", - информирует следствие.

Следствие отмечает, что табельное оружие в отношении сына погибшего полицейские применили после того, как тот отказался положить ножи и направился к стражам порядка.