МОСКВА, 2 окт – ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот объявляет о начале глобальной акции по продаже авиабилетов по специальным сниженным тарифам по популярным направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана. Билеты можно оформить с 2 по 8 октября.

Акция распространяется только на перевозки экономическим классом обслуживания на рейсах Аэрофлота и его дочерних компаний под коммерческим управлением, в стоимость которых уже включена норма бесплатного провоза багажа.

Перелет по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга в города РФ и СНГ можно выполнить с 9 октября по 19 декабря 2019 года, а в зарубежные пункты — с 21 октября по 19 декабря 2019 года.

Обратная перевозка возможна не ранее первого воскресенья после даты прилета в пункт назначения или не ранее 3х дней, что наступит ранее. Для перевозок между пунктами РФ и перевозок от/до Казахстана — без ограничений.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов

Оплата билетов возможна на сайте авиакомпании, через контакт-центр Аэрофлота, а также в пунктах собственных продаж на территории России или в офисах агентов Аэрофлота в РФ и за рубежом. Предоставляется услуга предварительного бронирования через контакт-центр Аэрофлота.

Количество авиабилетов в рамках акции ограничено. Помимо специального тарифа, пассажирам необходимо оплатить таксы и сборы. С подробной информацией об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов можно ознакомиться на сайте

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов

Аэрофлот предлагает пассажирам удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и предоставляет высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Подтверждением высочайшего уровня сервиса Аэрофлота служат многочисленные награды и рейтинги — "четыре звезды" от британского агентства Skytrax, который присвоен ряду элитных авиакомпаний мира, а также "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX, который имеет лишь 21 глобальный авиаперевозчик.

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов © Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.