Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T12:31Z
https://ria.ru/20191002/1559350089.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155934/97/1559349772_0:67:643:429_1036x0_80_0_0_66a7ec31edef69256e0454c846c5573f.jpg
РИА Новости

Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов

12:31 02.10.2019
560
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
МОСКВА, 2 окт – ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот объявляет о начале глобальной акции по продаже авиабилетов по специальным сниженным тарифам по популярным направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана. Билеты можно оформить с 2 по 8 октября.
Акция распространяется только на перевозки экономическим классом обслуживания на рейсах Аэрофлота и его дочерних компаний под коммерческим управлением, в стоимость которых уже включена норма бесплатного провоза багажа.
Перелет по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга в города РФ и СНГ можно выполнить с 9 октября по 19 декабря 2019 года, а в зарубежные пункты — с 21 октября по 19 декабря 2019 года.
Обратная перевозка возможна не ранее первого воскресенья после даты прилета в пункт назначения или не ранее 3х дней, что наступит ранее. Для перевозок между пунктами РФ и перевозок от/до Казахстана — без ограничений.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Оплата билетов возможна на сайте авиакомпании, через контакт-центр Аэрофлота, а также в пунктах собственных продаж на территории России или в офисах агентов Аэрофлота в РФ и за рубежом. Предоставляется услуга предварительного бронирования через контакт-центр Аэрофлота.
Количество авиабилетов в рамках акции ограничено. Помимо специального тарифа, пассажирам необходимо оплатить таксы и сборы. С подробной информацией об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов можно ознакомиться на сайте.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Аэрофлот предлагает пассажирам удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и предоставляет высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Подтверждением высочайшего уровня сервиса Аэрофлота служат многочисленные награды и рейтинги — "четыре звезды" от британского агентства Skytrax, который присвоен ряду элитных авиакомпаний мира, а также "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX, который имеет лишь 21 глобальный авиаперевозчик.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555(звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот проводит глобальную акцию по продаже авиабилетов
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000001
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Певец Карел Готт
Биография Карела Готта
РИА
Новости
Самолет авиакомпании Аэрофлот
В Кремле прокомментировали сведения о задержании топ-менеджера "Аэрофлота"
Автобус с детьми
Вступили в силу изменения в правила перевозки групп детей автобусами
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Лента
новостей
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. 18 октября 2017
Президент Хорватии заявила о намерении баллотироваться на второй срок
Кадр из сериала ИП Пирогова
Сериал "ИП Пирогова" принес телеканалу "Супер" первую премию ТЭФИ
Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ-2018
Премию ТЭФИ вручат в Московском театре мюзикла
Кадр из сериала Обычная женщина
Сериал "Обычная женщина" получил ТЭФИ в номинации "Лучший телесериал"
Саммит ЕАЭС в Ереване
Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
Рубли
Рост зарплат и ограничения на выдачу кредитов: что изменится с 1 октября
Статуя Фемиды
В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина
Колония Полярная сова
На сотрудников колонии, где изнасиловали осужденного, завели уголовное дело
Советские рубли
В ГД внесли проект о переносе на год полной компенсации советских вкладов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
Лента новостейМолния