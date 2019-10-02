В Пушкино проверят данные о сломанном лифте в доме с ребенком-инвалидом

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следователи проверяют данные СМИ о ребенке-инвалиде, который не может выйти из дома в подмосковном Пушкино из-за сломанного лифта, сообщает ГСУСК России по Московской области.

По данным СМИ, в начале 2019 года в одном из девятиэтажных домов в городе Пушкино после пожара вышел из строя лифт, который не подлежит восстановлению. В многоэтажном доме проживает ребенок-инвалид, который передвигается в специализированном кресле. Подчеркивается, что из-за отсутствия лифта ребенок уже долгое время не выходит на улицу, а также не может попасть в больницу.