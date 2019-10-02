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РИА Новости

В Пушкино проверят данные о сломанном лифте в доме с ребенком-инвалидом

12:29 02.10.2019
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© Fotolia / Peter AtkinsЛюди в инвалидных креслах
Люди в инвалидных креслах
© Fotolia / Peter Atkins
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следователи проверяют данные СМИ о ребенке-инвалиде, который не может выйти из дома в подмосковном Пушкино из-за сломанного лифта, сообщает ГСУСК России по Московской области.
"Организовано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о нарушении социальных прав ребенка-инвалида... Следователями инициирован вопрос перед органами местного самоуправления об устранении нарушений", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, в начале 2019 года в одном из девятиэтажных домов в городе Пушкино после пожара вышел из строя лифт, который не подлежит восстановлению. В многоэтажном доме проживает ребенок-инвалид, который передвигается в специализированном кресле. Подчеркивается, что из-за отсутствия лифта ребенок уже долгое время не выходит на улицу, а также не может попасть в больницу.
Сообщается, что следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) ответственных за условия жизни граждан в многоквартирном доме, а также обеспечение доступа ребенка-инвалида к социальной инфраструктуре.
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