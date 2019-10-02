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РИА Новости

Трутнев раскритиковал ход реализации плана развития Комсомольска-на-Амуре

12:29 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил журналистам, что работа по реализации комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре организована плохо: из 24 объектов построено четыре.
Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края, там сосредоточены крупные промышленные предприятия - авиастроительный и судостроительный заводы, где производят гражданские и военные суда, НПЗ, ведется выплавка стали, создана ТОР. Он стал первым городом России (второй - Свободный в Амурской области), где начали реализовывать долгосрочный план комплексного социально-экономического развития. План направлен на создание в городе комфортной среды проживания, повышение качества жизни и развитие промышленного потенциала.
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"В рамках плана должны быть построены 24 объекта, 4 построены, по 20 у нас есть проблемы, связанные с конкурсом, с разработкой проектно-сметной документации, с началом строительства. Из этих 20 объектов за 19 ответственность несет правительство края. Мы с губернатором переговорили, я попросил его эту всю работу взять под личный контроль, разобраться, чтобы этого больше не продолжалось... Надо чтобы работы были в срок организованы. Пока организация работы плохая", - сказал Трутнев.
По словам вице-премьера, объем финансирования мероприятий плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре - 41 миллиард.
"На сегодняшний день практически все эти средства выделены в рамках государственных программ, но вся работа по разработке проектно-сметной документации, по поиску подрядчиков и контролю за их работой должна проводиться здесь. Отвечает за нее правительство Хабаровского края. Проблем с финансированием плана нет, есть проблемы с организацией работ", - сказал Трутнев.
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Он добавил, что для сдвигания сроков работ по объектам плана "нет никаких объективных оснований".
"Просто надо рукава закатывать и работать", - подчеркнул Трутнев.
Он добавил, что в случае задержки в сроках строительства предусмотрена отмена финансирования.
"Есть условие: при задержке сроков мы снимаем финансирование. По идее, мы должны снимать финансирование, например, со строительства онкологического диспансера, в этом нет ничего хорошего. Мы должны снимать финансирование с приведения в порядок дорожно-уличной сети в Комсомольске-на-Амуре. На мой взгляд, это невозможно, но надо, чтобы работы были организованы в срок", - заметил Трутнев.
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По его словам, причины задержки по объектам могут быть разными, но они - не оправдание для чиновников.
"Всегда могут быть какие-то причины: подрядчик плохой или документы с экспертизы вышли позже. Но каждый из нас, берясь за работу, должен уметь ее выполнять", - сказал Трутнев.
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Юрий ТрутневКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайЭкономика
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