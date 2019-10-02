Трутнев раскритиковал ход реализации плана развития Комсомольска-на-Амуре

"В рамках плана должны быть построены 24 объекта, 4 построены, по 20 у нас есть проблемы, связанные с конкурсом, с разработкой проектно-сметной документации, с началом строительства. Из этих 20 объектов за 19 ответственность несет правительство края. Мы с губернатором переговорили, я попросил его эту всю работу взять под личный контроль, разобраться, чтобы этого больше не продолжалось... Надо чтобы работы были в срок организованы. Пока организация работы плохая", - сказал Трутнев.