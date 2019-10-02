Минск ожидает поставку четырех Су-30СМ в ноябре

Он уточнил, что по ранее заключенному договору о поставках Белоруссии этих истребителей началось финансирование.

Ранее Равков сообщил в интервью РИА Новости, на 2019 год намечены поставки в страну первого звена истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку был подписан на "отлагательных условиях". Летом этого года он отмечал, что самолеты находятся в высокой степени готовности к выпуску, конкретные сроки поставки зависят от принятия решения по финансированию закупки.