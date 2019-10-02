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РИА Новости
Союзное государство

Минск ожидает поставку четырех Су-30СМ в ноябре

12:02 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Поставка четырех российских истребителей Су-30СМ в Белоруссию ожидаются в ноябре, заявил в среду в Минске министр обороны Андрей Равков.
"Поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года", - сказал Равков журналистам.
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Он уточнил, что по ранее заключенному договору о поставках Белоруссии этих истребителей началось финансирование.
Ранее Равков сообщил в интервью РИА Новости, на 2019 год намечены поставки в страну первого звена истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку был подписан на "отлагательных условиях". Летом этого года он отмечал, что самолеты находятся в высокой степени готовности к выпуску, конкретные сроки поставки зависят от принятия решения по финансированию закупки.
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