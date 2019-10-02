Синоптики пообещали москвичам в четверг потепление до 19 градусов

"Завтра ожидается самый теплый день на неделе. Температурный режим будет более чем на 5 градусов превышать климатическую норму. Мы рассчитываем, что в течение дня в Москве потеплеет до 17-19 градусов, а в столичном регионе до плюс 15-20", - сказала Волосюк.