Синоптики пообещали москвичам в четверг потепление до 19 градусов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Четверг станет самым теплым днем на этой неделе в Москве, ожидается до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Завтра ожидается самый теплый день на неделе. Температурный режим будет более чем на 5 градусов превышать климатическую норму. Мы рассчитываем, что в течение дня в Москве потеплеет до 17-19 градусов, а в столичном регионе до плюс 15-20", - сказала Волосюк.
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Однако она добавила, что уже с пятницы погода начнет значительно ухудшаться и температура резко упадет к выходным.