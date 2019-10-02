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РИА Новости
Культура

Мэтт Дэймон рассказал, на каких условиях ему предложили сняться в "Аватаре"

12:31 02.10.2019
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© AP Photo / Gero BreloerАктер Мэтт Дэймон
Актер Мэтт Дэймон
© AP Photo / Gero Breloer
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Мэтт Дэймон рассказал, что потерял почти 300 тысяч долларов из-за того, что отказался сыграть главную роль в "Аватаре" 2009 года, сообщает Independent.
Актер пояснил, что Джеймс Кэмерон предлагал ему десять процентов от кассовых сборов за роль Джейка Салли, которую в результате сыграл Сэм Уортингтон. "Аватар" заработал в прокате 2,79 миллиарда долларов, то есть Дэймон мог получить более четверти миллиона долларов.
По его словам, режиссер сказал ему: "Послушай, мне не нужен какой-то конкретный актер и мне не нужен именитый актер. Если ты откажешься, я найду неизвестного и предложу ему сыграть эту роль. Не могу сказать, что нам нужен именно ты, но если ты согласишься, то получишь десять процентов от доходов, которые фильм принесет".
Ранее Дэймон рассказывал, что не стал сниматься в "Аватаре" из-за работы над фильмами "Ультиматум Борна" и "Не брать живым".
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