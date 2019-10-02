Мэтт Дэймон рассказал, на каких условиях ему предложили сняться в "Аватаре"

Актер пояснил, что Джеймс Кэмерон предлагал ему десять процентов от кассовых сборов за роль Джейка Салли, которую в результате сыграл Сэм Уортингтон. "Аватар" заработал в прокате 2,79 миллиарда долларов, то есть Дэймон мог получить более четверти миллиона долларов.

По его словам, режиссер сказал ему: "Послушай, мне не нужен какой-то конкретный актер и мне не нужен именитый актер. Если ты откажешься, я найду неизвестного и предложу ему сыграть эту роль. Не могу сказать, что нам нужен именно ты, но если ты согласишься, то получишь десять процентов от доходов, которые фильм принесет".