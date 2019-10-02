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РИА Новости

Роухани оценил проект Франции по ядерной сделке

11:44 02.10.2019 (обновлено: 13:11 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Иран в целом согласен с проектом Франции, который помог бы разрешить ситуацию вокруг ядерной сделки, но не с его формой, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Президент Франции представил мне этот проект, я сказал, что в целом с этим планом мы согласны, но с оборотами я вовсе не согласен, поскольку они были неверны", - сказал Роухани, чье выступление с заседания правительства показало государственное телевидение.
По его словам, проект, предложенный Францией, сводится к тому, что Иран не должен стремиться получить ядерное оружие, должен способствовать миру в регионе и в водных маршрутах. В свою очередь, США должны отменить санкции, после чего должна начаться продажа иранской нефти, а Иран получит деньги с ее продажи.
Роухани указал, что Иран в принципе не стремится к ядерному оружию, а также помогает миру, о котором говорилось в планах президента Франции Эммануэля Макрона. По словам президента Ирана, этот проект президент Макрон представлял не только ему, но и американской стороне.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
30 сентября, 21:28Сказано в эфире
"Хрупкий баланс". Эксперт о подготовке переговоров по ядерной сделкеПрезидент Ирана Хасан Роухани сообщил о важном шаге в подготовке встречи по ядерной сделке с участием США. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировала эксперт Ирина Федорова.
В последнее время особо активно обсуждается вопрос о проведении встречи между Ираном и США. Тегеран заявляет, что готов к ней, но в формате "5+1", в котором, помимо оставшихся в ядерной сделке стран, присутствовали бы США, однако требует от Вашингтона сначала снять санкции. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен ужесточить антииранские меры.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиЭммануэль МакронФранцияИранСШАВ мире
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