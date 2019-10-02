Ситуация на востоке Украины внушает оптимизм, заявил генсек ОБСЕ

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Ситуация на Востоке Украины внушает оптимизм, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в среду в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).
"Есть и позитивные сигналы. Решение Приднестровского конфликта, изменение ситуации на Украине – приоритет для ОБСЕ и повод для позитива. Значительное снижение числа нарушений режима прекращения огня. Ситуация гораздо более конструктивная", - сказал Гремингер.
Он особо отметил, что "позитивная динамика материализовалась в разведении сил в Донецкой и Луганской областях и в принятии решения о починке важного моста".
Также, по словам генсека ОБСЕ, обмен пленными между Украиной и Россией "придает оптимизма, что двусторонние отношения между РФ и Украиной могут постепенно улучшиться".
Он надеется, что "это путь к новым шагам по стабилизации ситуации на Украине". "Это может помочь улучшить качество жизни и восстановить доверие", - добавил Гермингер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.