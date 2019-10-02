Осложнения в развитии Китая отразятся на всем мире, считает посол в Пекине

ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Осложнения в развитии Китая отразятся и на регионе, и на всем остальном мире, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Мы видим, что сейчас некоторые геополитические соперники, как это принято говорить, прежде всего США, увидели, что Китай развивается, по их мнению, слишком быстрыми темпами, и предпринимают разного рода действия, в том числе выходящие за рамки честной конкуренции, для того, чтобы как-то Китай задержать, осложнить его развитие разными путями", - сказал Денисов в интервью по случаю 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений.

Он подчеркнул, что в попытках задержать развитие Китая "нет ничего хорошего для всего мира".

"Китай – это мощный фактор глобального экономического роста, глобальной программы ликвидации бедности, и любое осложнение в развитии Китая отразится и на регионе, и на всем остальном окружающем мире", - сказал глава российской дипмисии.