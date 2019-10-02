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РИА Новости

Осложнения в развитии Китая отразятся на всем мире, считает посол в Пекине

11:17 02.10.2019
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Осложнения в развитии Китая отразятся и на регионе, и на всем остальном мире, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Мы видим, что сейчас некоторые геополитические соперники, как это принято говорить, прежде всего США, увидели, что Китай развивается, по их мнению, слишком быстрыми темпами, и предпринимают разного рода действия, в том числе выходящие за рамки честной конкуренции, для того, чтобы как-то Китай задержать, осложнить его развитие разными путями", - сказал Денисов в интервью по случаю 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений.
Баннер с изображением Мао Цзэдуна в Пекине
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Он подчеркнул, что в попытках задержать развитие Китая "нет ничего хорошего для всего мира".
"Китай – это мощный фактор глобального экономического роста, глобальной программы ликвидации бедности, и любое осложнение в развитии Китая отразится и на регионе, и на всем остальном окружающем мире", - сказал глава российской дипмисии.
При этом российский посол отметил, что если не будут внешние факторы неопределенности, то цель, которую ставить перед собой Китай, - выйти в безусловные мировые лидеры по всем основным показателям развития, "в принципе не вызывает каких-то желаний искать аргументы, которые бы это опровергали".
Читайте полный текст интервью Андрея Денисова >>
Великая китайская стена
1 октября, 05:39РИА Новости
Китайская Народная Республика
220001
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