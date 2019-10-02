Более восьми тысяч заявок рассмотрены по перепланировке жилья в Подмосковье

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более восьми тысяч заявок подано на согласование переустройства и перепланировки жилых помещений в Московской области с начала 2019 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

"С начала 2019 года рассмотрено уже порядка 8100 заявок по услуге перепланировки и переустройства жилого помещения в Московской области, что превышает показатель за аналогичный период 2017 года, когда услуга еще не была переведена в электронный вид", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета Владислава Гордиенко.