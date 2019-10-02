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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более восьми тысяч заявок рассмотрены по перепланировке жилья в Подмосковье

11:12 02.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более восьми тысяч заявок подано на согласование переустройства и перепланировки жилых помещений в Московской области с начала 2019 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
"С начала 2019 года рассмотрено уже порядка 8100 заявок по услуге перепланировки и переустройства жилого помещения в Московской области, что превышает показатель за аналогичный период 2017 года, когда услуга еще не была переведена в электронный вид", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета Владислава Гордиенко.
По его словам имеется положительная динамика в виде сокращения сроков оказания услуги. В настоящий момент рассмотрение заявления составляет 12 рабочих дней на этапе согласования переустройства и перепланировки и восемь рабочих дней на этапе подтверждения завершения работ и получения утверждения акта приемочной комиссии.
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