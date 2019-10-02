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РИА Новости
Пензенская область

Пензенский губернатор объяснил лидерство региона в рейтинге ЗОЖ

11:09 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 2 окт - РИА Новости. Пензенская область сохранила лидирующие позиции в рейтинге регионов по приверженности здоровому образу жизни благодаря охвату населения всех возрастов многочисленными профилактическими проектами по этой тематике, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, Пензенская область по итогам 2018 года, как и годом ранее, вошла в десятку лидеров по формированию здорового образа жизни среди населения, сохранив за собой шестую строчку рейтинга. Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.
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"Многочисленные профилактические проекты, реализуемые в нашем регионе, задействуют все возрастные категории населения, начиная от воспитанников детских садов, которым прививают основы здорового и рационального питания, и заканчивая населением серебряного возраста, которым преподают основы активного долголетия", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба правительства области.
Глава региона подчеркнул, что работа по формированию у граждан ответственного отношения к своему здоровью, приверженности к занятиям спортом и физической культурой является одним из приоритетов в государственной политике.
"Популяризация здорового образа жизни среди населения, отказ от вредных привычек, профилактика хронических неинфекционных заболеваний - задачи, над решением которых правительство, органы исполнительной власти работают каждый день, поскольку речь идет о народосбережении", - добавил Белозерцев.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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В качестве примера он отметил поддержку в регионе движения любителей скандинавской ходьбы. По поручению главы региона для районов области закупили 2,7 тысячи палок для занятий скандинавской ходьбой и 150 смарт-браслетов, которые будут безвозмездно выдаваться желающим в пунктах проката. Уточняется, что в группах любителей скандинавской ходьбы в области занимаются более 15 тысяч человек.
"Я рад, что в Пензенской области становится все больше активных людей, которые понимают, что фраза "Движение - жизнь" - не просто лозунг. Мы обязаны вовлекать население всех возрастов в активный и здоровый образ жизни", - отметил Белозерцев.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьОбщество
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