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РИА Новости

Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления

11:04 02.10.2019 (обновлено: 12:06 02.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan DrakeПобережье Атлантического океана в США
Побережье Атлантического океана в США
© REUTERS / Jonathan Drake
Побережье Атлантического океана в США . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уровень океана к концу 2100 году значительнее всего может вырасти на восточном побережье США, в южной Африке, восточной Австралии и северо-востоке РФ, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Алексей Екайкин.
В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате". Авторы доклада предполагают, что к 2100 году уровень океана при самом худшем сценарии развития событий может вырасти до 1 метра. Такие драматические изменения будут вызваны антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу и, как следствие, быстрому росту глобальной температуры.
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"Больше среднего вода поднимется на восточном побережье США, в южной Африке, восточной Австралии, на северо-востоке России. Ниже среднего вода поднимется в тех районах, где сейчас идет активное таяние льда и/или сильный подъем земной коры - вокруг Гренландии, в Скандинавии, на северо-западе России. Также надо учитывать не только средний уровень моря, а и экстремальные подъемы воды, частота которых будет расти практически повсеместно", - сказал Екайкин.
Он также уточнил, что доклад делали для двух сценариев - RCP2.6 и RCP8.5. Разница между этими сценариями в количестве выбросов парниковых газов, а значит в подъеме средней глобальной температуры. По первому сценарию мы начинаем принимать жёсткие меры для сохранения климата, а по второму сценарию мы ничего не делаем. Согласно первому сценарию температуру удастся удержать в пределах 1,5-2 градусов к 2100 году, при втором сценарии температура вырастет на 3-5 градусов. По второму сценарию 50% многолетней мерзлоты к концу века растает, начнется необратимая деградация ледников Западной Антарктиды. Если человечество пойдет по сценарию 2,6, то избежит многих последствий.
Согласно данным, приведенным в докладе, уровень океана в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Роттердам и Шанхай, в зависимости от сценария поднимется от 0,39 метров до 1,02 метра.
Читайте полный текст интервью Алексея Екайкина >>
Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин
Вчера, 07:03РИА Новости
Ученый рассказал о последствиях таяния многолетней мерзлоты в России
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Земля - РИА НаукаРоссияСШАРИА Наука
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