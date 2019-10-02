Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уровень океана к концу 2100 году значительнее всего может вырасти на восточном побережье США, в южной Африке, восточной Австралии и северо-востоке РФ, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Алексей Екайкин.

В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате". Авторы доклада предполагают, что к 2100 году уровень океана при самом худшем сценарии развития событий может вырасти до 1 метра. Такие драматические изменения будут вызваны антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу и, как следствие, быстрому росту глобальной температуры.

"Больше среднего вода поднимется на восточном побережье США, в южной Африке, восточной Австралии, на северо-востоке России. Ниже среднего вода поднимется в тех районах, где сейчас идет активное таяние льда и/или сильный подъем земной коры - вокруг Гренландии, в Скандинавии, на северо-западе России. Также надо учитывать не только средний уровень моря, а и экстремальные подъемы воды, частота которых будет расти практически повсеместно", - сказал Екайкин.

Он также уточнил, что доклад делали для двух сценариев - RCP2.6 и RCP8.5. Разница между этими сценариями в количестве выбросов парниковых газов, а значит в подъеме средней глобальной температуры. По первому сценарию мы начинаем принимать жёсткие меры для сохранения климата, а по второму сценарию мы ничего не делаем. Согласно первому сценарию температуру удастся удержать в пределах 1,5-2 градусов к 2100 году, при втором сценарии температура вырастет на 3-5 градусов. По второму сценарию 50% многолетней мерзлоты к концу века растает, начнется необратимая деградация ледников Западной Антарктиды. Если человечество пойдет по сценарию 2,6, то избежит многих последствий.