Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт

ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Народам Китая и России следует укреплять понимание друг о друге и повышать осведомленность о ситуации в двух странах вместо того, чтобы слепо верить слухам и западной пропаганде, заявил РИА Новости заместитель председателя Китайской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, декан факультета русского языка Столичного педагогического университета в Китае Суй Жань.

Россия и Китай в среду отмечают 70-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений. Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

"Необходимо углублять понимание друг друга между нашими народами. Относительно ситуации в России многие простые люди в Китае судят по каким-то обрывочным сведениям, слухам, по распространяемой Западом искаженной пропаганде, либо по словам других китайцев, которые совершенно не знают подлинного положения вещей в России. Многие верят людям со злыми умыслами, которые намеренно очерняют Россию, на простых людей в Китае все это может оказать определенное негативное влияние", - рассказал Суй Жань.

Собеседник отметил, что, конечно, ошибочность всех этих слухов можно доказать реальными фактами, поэтому в благополучном будущем отношений народов двух стран он уверен.

"И это не слепой оптимизм, это соответствует реальности", - подчеркнул Суй Жань.

По его словам, еще одной из проблем в отношениях РФ и КНР остается то, что "в политике жарко, в экономике холодно", и это оказывает определенное влияние на студенческие обмены. В Россию на обучение едут достаточно много китайских студентов, и ситуация в этом направлении в целом нормальная. Но по сравнению с английским языком, масштабы изучения и популярности русского языка еще не достигли нужного уровня.

Во многом, по его мнению, это обусловлено уровнем экономического развития, в представлении китайцев Россия может быть менее привлекательным направлением в экономическом плане, чем, к примеру, западные страны.