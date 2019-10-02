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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

10:54 02.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми на пограничном переходе "Насиб" на границе с Иорданией
Женщина с детьми на пограничном переходе Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 650 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 062 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 665 человек (женщин – 200, детей – 339)", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что в место постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,1 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета (ВОП).
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