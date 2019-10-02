В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Женщина с детьми на пограничном переходе "Насиб" на границе с Иорданией

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 650 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 062 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 665 человек (женщин – 200, детей – 339)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в место постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.