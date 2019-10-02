Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T13:39Z
https://ria.ru/20191002/1559345931.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/23/1558722337_0:297:1080:905_1036x0_80_0_0_8a91d280442899f3c73fe6dfef67c0ff.jpg
РИА Новости
Культура

Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда

10:52 02.10.2019 (обновлено: 13:39 02.10.2019)
4876
© Страница banksy в InstagramКартина британского стрит-арт художника Бэнкси "Devolved Parliament"
Картина британского стрит-арт художника Бэнкси Devolved Parliament
© Страница banksy в Instagram
Картина британского стрит-арт художника Бэнкси "Devolved Parliament". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британский стрит-арт художник Бэнкси открывает магазин "Валовый внутренний продукт" и запускает собственный одноименный бренд, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Магазин, за стеклами которого выставлены различные вещи, сделанные Бэнкси, выполняет только рекламную функцию. Как сообщил художник, его двери так и не откроются, а представленные товары можно будет купить онлайн.
"ВВП" является брендом товаров для дома от Бэнкси, и это наш первый и единственный магазин. Этот шоурум исключительно для демонстрационных целей, и его двери не откроются. Все продажи будут осуществляться онлайн в ближайшее время, когда будет запущен вебсайт", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram.
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
Причиной открытия магазина, как объясняется, стали юридические сложности. Компания по продаже открыток пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси, которому посоветовали, что лучшим решением в такой ситуации будет продажа товаров под собственным брендом.
Граффити британского стрит-арт художника Бэнкси
12 сентября, 19:15Культура
"Неважно": Бэнкси ответил на уничтожение его рисунка о Brexit
720000
Обсудить 0
КультураНовости культурыБэнксиВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Певец Карел Готт
Умер чешский певец Карел Готт
Банкноты долларов США различного достоинства
Путин заявил, что Россия никогда не пыталась уйти от доллара
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН
Лента
новостей
Колбасные изделия
Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Археологические работы
На севере Казахстана нашли мавзолеи времен Золотой Орды
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич
Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Алена Водонаева
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Новосибирске патологоанатом получал взятки от похоронной компании
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Лента новостейМолния