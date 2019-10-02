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РИА Новости

В Петербурге прошел Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

10:46 02.10.2019 (обновлено: 10:51 02.10.2019)
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© Фото : пресс-служба SPN CommunicationsМеждународный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019
Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019
© Фото : пресс-служба SPN Communications
МОСКВА, 2 окт - Пресс-служба SPN Communications В Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019, собравший более 600 ведущих лидеров отрасли из России и Европы. Форум проходил с 26 по 27 сентября. Мероприятие традиционно стало площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и новыми вызовами коммуникационной индустрии, а также обмена опытом на основании лучших мировых кейсов в области PR, маркетинга и рекламы. Организатором Baltic Weekend 2019 выступает коммуникационное агентство SPN Communications.
В этом году форум посетили более 600 ведущих специалистов в области коммуникаций из 19 городов России и 12 стран. "Baltic Weekend – это уже сформировавшийся бренд в области коммуникаций. Каждый год мы бьем рекорд по количеству зарегистрированных делегатов, – в этом году форум собрал 603 делегата. Среди участников многие приехали к нам в первый раз. Состав спикеров обновился на половину. Мы все время ищем новые лица и свежие кейсы", – отметил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.
Важным событием первого дня стала презентация проекта Superbrands в России. Superbrands – это международная премия в области брендинга. Премия существует уже более 25 лет и награждает бренды в 90 странах мира. Основные критерии оценки: доминирование бренда на рынке, лояльность клиентов и общественное признание. Оператором премии в России стало агентство SPN Communications.
Уже во второй раз на Baltic Weekend прошла очная защита финалистов PROBA Awards в номинации "Специалист года". В этом году за звание лучшего пиарщика поборолись: Игорь Иванов, руководитель по внешним коммуникациям "СТС Медиа", Олег Полетаев, директор по коммуникациям "Цифровая экономика", Анастасия Хутько, руководитель группы по внешним коммуникациям и развитию бренда EY и Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever.
Самой горячей частью первого дня стала авторская сессия Сергея Минаева – "Медийные войны: Фронт без линии фронта". Секция прошла при поддержке компании "МегаФон". В качестве спикеров дискуссии выступили топовые ньюсмейкеры и лидеры мира медиа: публицист Александр Цыпкин, сооснователь Baza Никита Могутин, главный редактор Snob.ru Ксения Чудинова, директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров и главный редактор интернет-издания "Фонтанка.ру" Александр Горшков.
Спикерами поднимались такие важные темы, как то, что в России до сих пор не существует института репутации, что является серьезной проблемой, медиавойны перестали быть просто войнами, теперь они похожи на медиасражения, творчество и PR могут работать вместе, но только если это не плохо подготовленное творчество.
Вечером 26 сентября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа прошла XX юбилейная церемония награждения победителей международной премии в области развития связей с общественностью PROBA Awards. В этом году конкурс собрал рекордное количество заявок – более 360. Участники соревновались в 14 номинациях. Впервые в истории премии была учреждена номинация "Выбор Государственного Эрмитажа", в которой победил проект от ТРЦ "Галерея". Лучшим PR-специалистом года стала Ирина Бахтина. Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement, за неоценимый вклад в развитие отрасли, стал публицист Александр Цыпкин. С полным списком победителей премии можно ознакомиться на официальном сайте.
Еще одной ключевой темой Baltic Weekend 2019 стала информационная поддержка национальных проектов, которой была посвящена панельная дискуссия второго дня форума "Национальные проекты и барьеры в коммуникациях: как их преодолеть". Модератором секции выступила Лана Самарина, заместитель главного редактора ТАСС. Своими взглядами и рекомендациями поделились: Алексей Гореславский, заместитель главы управления общественных проектов Администрации Президента РФ, Максим Филимонов, управляющий директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ, Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ, Евгений Новиков, пресс-секретарь Минкомсвязи РФ, Андрей Самохин, старший вице-президент, руководитель блока маркетинга и коммуникаций ВЭБ.РФ. В рамках дискуссии было представлено исследование РАСО, посвященное массовым коммуникациям национальных проектов в госзакупках. Основной тезис секции – хватит продвигать нацпроекты как "напроекты", "нужно продвигать мечту".
Кроме того, за два дня форума прошло шесть круглых столов, посвященных актуальным вопросам, последним трендам и эффективным инструментам. В первый день форума эксперты обсудили, что делать, если вам бренд попал в кризисную ситуацию, как пиарщику удержать баланс личной и корпоративной позиции, чем может быть полезен коучинг для PRa.
Во второй день состоялись круглые столы, посвященные цифровой реальности и возможностях работать с аудиторией, вопросу создания личного бренда и dream-team, а также роли современных медиа, цифровых платформ и искусственного интеллекта.
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