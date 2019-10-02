Вступили в силу изменения в правила перевозки групп детей автобусами

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вступило в силу постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила организованной перевозки группы детей автобусами. Документ определяет требования как к организаторам поездок, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам.

"Вступившее в силу постановление направлено на повышение безопасности детских перевозок. Одновременно оно упрощает организацию таких перевозок и процедуру их оформления", - пояснили в ГУОБДД МВД России.

С 1 октября 2019 года все автобусы, перевозящие группы детей, должны быть оборудованы ремнями безопасности, а юные пассажиры во время поездки должны быть ими пристегнуты. До сегодняшнего дня наличие ремней безопасности требовалось лишь при междугородних перевозках детей, на пригородные и городские поездки это правило не распространялось.

У сопровождающих группы детей лиц появилась новая обязанность – перед началом движения автобуса и в процессе перевозки контролировать, пристегнуты ли все дети ремнями безопасности, а также не допускать, чтобы дети покидали свои места и передвигались по салону автобуса во время движения.

Отныне из требований к документу о маршруте перевозки исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также о графике движения и расчетного временем перевозки. Места для отдыха и приема пищи необходимо указывать только в случае, если перевозка осуществляется в междугородном сообщении и в многодневных поездках.

С 3 лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке. Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло ДТП с пострадавшими, – здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет 3 года.

Также из правил исключено требование к водителям о непрерывности стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года на дату начала перевозки группы. Теперь получить допуск к управлению автобусом, осуществляющем организованную перевозку группы детей, могут водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года.