Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T10:42Z
https://ria.ru/20191002/1559344890.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155749/22/1557492237_0:303:3100:2047_1036x0_80_0_0_d6d112845c35f095ae6e955bc1804ad9.jpg
РИА Новости

Вступили в силу изменения в правила перевозки групп детей автобусами

10:23 02.10.2019 (обновлено: 10:42 02.10.2019)
10
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вступило в силу постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила организованной перевозки группы детей автобусами. Документ определяет требования как к организаторам поездок, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам.
"Вступившее в силу постановление направлено на повышение безопасности детских перевозок. Одновременно оно упрощает организацию таких перевозок и процедуру их оформления", - пояснили в ГУОБДД МВД России.
С 1 октября 2019 года все автобусы, перевозящие группы детей, должны быть оборудованы ремнями безопасности, а юные пассажиры во время поездки должны быть ими пристегнуты. До сегодняшнего дня наличие ремней безопасности требовалось лишь при междугородних перевозках детей, на пригородные и городские поездки это правило не распространялось.
У сопровождающих группы детей лиц появилась новая обязанность – перед началом движения автобуса и в процессе перевозки контролировать, пристегнуты ли все дети ремнями безопасности, а также не допускать, чтобы дети покидали свои места и передвигались по салону автобуса во время движения.
Мама пристегивает детей ремнями безопасности
Вчера, 20:30РИА Новости
Неделя безопасности детей на дорогах прошла в российских регионах
Отныне из требований к документу о маршруте перевозки исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также о графике движения и расчетного временем перевозки. Места для отдыха и приема пищи необходимо указывать только в случае, если перевозка осуществляется в междугородном сообщении и в многодневных поездках.
С 3 лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке. Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло ДТП с пострадавшими, – здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет 3 года.
Также из правил исключено требование к водителям о непрерывности стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года на дату начала перевозки группы. Теперь получить допуск к управлению автобусом, осуществляющем организованную перевозку группы детей, могут водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года.
Также с 2 дней до 24 часов сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугороднем сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов.
000000
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмБезопасная дорогаГосавтоинспекцияМВД РФРоссия
Рекомендуем
Отдых в Сен-Тропе
Компания готова платить путешественникам на яхте и лыжах по 2 200 долларов
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин оценил новые возможности российского ТЭК
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
В Госдуму внесли проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом
Пожарные рукава на машине МЧС России
В Новосибирске потушили пожар на складе, где погибли три человека
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили расширить применение вычета по НДФЛ на отдых в санаториях
Музей советского быта в Екатеринбурге
Пирожковые, коммуналки и пионеры. Как попасть в СССР
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев поручил утвердить перечень зарубежных выставок с участием России
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Новокузнецке три человека погибли при пожаре на складе
Багаж возле трапа самолета
Опрос: 18% россиян готовы сорваться в отпуск, неожиданно получив деньги
Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло
Единственный в России Кассационный военный суд начал работу в Новосибирске
Кардиограмма
Врач из Кемерово получил грант на проект по выявлению атеросклероза
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая. 1 октября 2019
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
Группа Дятлова
Фонд Дятлова попросил Путина помочь возобновить дело о гибели туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовские полицейские отвезли задержанного на кладбище и избили до смерти
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
10:31Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+
10:24Политолог оценил заявления Зеленского о новом законе о статусе Донбасса
10:23Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года
10:22Российско-китайские отношения выдержали испытание временем, заявил Путин
10:21Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры
10:16Посол России в КНР высказался о перспективах развития отношений двух стран
Лента новостейМолния