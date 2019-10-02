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РИА Новости

Аксенов подписал указ о назначении Юрия Гоцанюка главой правительства Крыма

10:01 02.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил на должность председателя правительства региона Юрия Гоцанюка, соответствующий указ опубликован на портале главы республики.
Крымский парламент во вторник согласовал назначение Юрия Гоцанюка на должность председателя совета министров Крыма.
"Назначить Гоцанюка Юрия Михайловича на государственную должность Республики Крым – Председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым со 2 октября 2019 года", - говорится в указе.
Ранее Сергей Аксенов совмещал должности главы и премьера республики.
Гоцанюк занимал пост вице-премьера крымского правительства, в сферу его полномочий среди прочего входило кураторство сельскохозяйственной отрасли. Юрий Гоцанюк родился 18 июля 1966 года в селе Новая Деревня Красноперекопского района Крымской области. Прошел трудовой путь от тракториста колхоза "Знамя коммунизма" Первомайского района до вице-премьера крымского правительства.
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Сергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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