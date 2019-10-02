Аксенов подписал указ о назначении Юрия Гоцанюка главой правительства Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил на должность председателя правительства региона Юрия Гоцанюка, соответствующий указ опубликован на портале главы республики.

Крымский парламент во вторник согласовал назначение Юрия Гоцанюка на должность председателя совета министров Крыма.

"Назначить Гоцанюка Юрия Михайловича на государственную должность Республики Крым – Председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым со 2 октября 2019 года", - говорится в указе.

Гоцанюк занимал пост вице-премьера крымского правительства, в сферу его полномочий среди прочего входило кураторство сельскохозяйственной отрасли. Юрий Гоцанюк родился 18 июля 1966 года в селе Новая Деревня Красноперекопского района Крымской области. Прошел трудовой путь от тракториста колхоза "Знамя коммунизма" Первомайского района до вице-премьера крымского правительства.