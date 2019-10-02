ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать изменения в закон о статусе Донбасса

"В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны. Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - отмечается в заявлении.