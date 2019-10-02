ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать изменения в закон о статусе Донбасса

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Любые изменения в закон об особом статусе Донбасса должны согласовываться с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в противном случае это будет считаться нарушением минских соглашений, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Контактная группа во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок предоставления особого статуса Донбассу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в него будет включена "формула Штайнмайера".
"Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который (экс-президент Украины Петр) Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить", - говорится в совместном заявлении Пушилина и Пасечника, распространенном пресс-службой администрации главы ДНР.
Отмечается, что в законе также содержатся "важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя". Главы ДНР и ЛНР подчеркнули, что "любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы" с представителями Донбасса.
"В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны. Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - отмечается в заявлении.