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РИА Новости

На подмосковной даче нашли арсенал оружия

09:43 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по факту хранения арсенала оружия и боеприпасов мужчиной на подмосковной даче, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Московской области.
"Задержан ранее судимый 40-летний житель городского округа Балашиха, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов... возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при проведении обыска на даче мужчины в городском округе Богородский было обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с четырьмя винтовками, тремя автоматами "Калашникова", револьвером "Наган", пистолетом "Лидер" и ружьем "Бекас". Кроме того, изъято около четырех тысяч различных боеприпасов.
"По результатам исследования установлено, что 50 изъятых патронов являются боеприпасами для охотничьего нарезного оружия и пригодны для производства выстрела, а два автомата относятся к категории огнестрельного оружия и также пригодны для стрельбы. Остальное изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу" - сказала начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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