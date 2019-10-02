На подмосковной даче нашли арсенал оружия

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по факту хранения арсенала оружия и боеприпасов мужчиной на подмосковной даче, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Московской области.

"Задержан ранее судимый 40-летний житель городского округа Балашиха, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов... возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении обыска на даче мужчины в городском округе Богородский было обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с четырьмя винтовками, тремя автоматами "Калашникова", револьвером "Наган", пистолетом "Лидер" и ружьем "Бекас". Кроме того, изъято около четырех тысяч различных боеприпасов.

"По результатам исследования установлено, что 50 изъятых патронов являются боеприпасами для охотничьего нарезного оружия и пригодны для производства выстрела, а два автомата относятся к категории огнестрельного оружия и также пригодны для стрельбы. Остальное изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу" - сказала начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.