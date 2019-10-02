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РИА Новости

Помпео разместил фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии

09:10 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что танкер Adrian Darya передает нефть стороннему судну у берегов Сирии.
"Несмотря на обещание министра иностранных дел Ирана Зарифа Великобритании о том, что Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть в Сирию, сейчас он передает нефть у берегов Сирии. Призовет ли мир к ответственности Иран, если эта нефть будет в итоге поставлена в Сирию?" - написал Помпео в Twitter.
Под сообщением госсекретарь разместил фотографию, на которой видны два судна, одно из которых отмечено как Adrian Darya 1, стоящие рядом друг с другом недалеко от города Банияс в Сирии, где находится нефтеперерабатывающий завод.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара. В начале сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер Adrian Darya продал нефть, находясь в море. По его словам, в данный момент судно пришвартовано у одного из побережий Средиземного моря.
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Майк ПомпеоСирияИранСШАВ мире
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