Помпео разместил фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что танкер Adrian Darya передает нефть стороннему судну у берегов Сирии.

"Несмотря на обещание министра иностранных дел Ирана Зарифа Великобритании о том, что Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть в Сирию, сейчас он передает нефть у берегов Сирии. Призовет ли мир к ответственности Иран, если эта нефть будет в итоге поставлена в Сирию?" - написал Помпео в Twitter

Под сообщением госсекретарь разместил фотографию, на которой видны два судна, одно из которых отмечено как Adrian Darya 1, стоящие рядом друг с другом недалеко от города Банияс в Сирии, где находится нефтеперерабатывающий завод.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 октября 2019 г.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.

Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.