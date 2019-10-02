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РИА Новости

Единственный в России Кассационный военный суд начал работу в Новосибирске

09:05 02.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Единственный в России Кассационный военный суд начал работу в Новосибирске, сообщает в среду аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибири.
"Это единственный такой суд в стране. Важно организовать работу так, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу. В том числе активнее использовать систему видеоконференцсвязи ", - приводятся в сообщении слова полпреда Сергея Меняйло, который принял участие в организационном совещании, посвященном началу работы суда.
Кассационный военный суд, созданный в Новосибирске, будет рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты всех гарнизонных военных судов, всех окружных (флотских) военных судов и апелляционного военного суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
По словам Меняйло, по мере создания необходимых условий совершенствуется организация и порядок осуществления судебной власти в Вооруженных силах и приравненных к ним структурам. С 1 октября 2019 года организована еще одна линия защиты от возможных проявлений несправедливости – в системе военных судов начал действовать отдельный кассационный суд, уполномоченный проверять законность вступивших в силу судебных актов.
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Сергей МеняйлоНовосибирскРоссияПроисшествия
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