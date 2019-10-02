Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Температурный режим в Москве остаётся выше нормы, в среду столбики термометров покажут плюс 13-15 градусов, однако возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется во власти тёплого и влажного атлантического воздуха. Погода в основном ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями и небольшими дождями. Температурный режим по-прежнему выше нормы. В Москве в течение дня потеплеет до плюс 13-15 градусов, по области - 11-16 градусов тепла", - сообщила Волосюк.
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По ее словам, ветер в Москве будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется пониженным - 740 миллиметров ртутного столба.
Также метеоролог добавила, что за минувшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков, что составляет 5% от нормы.