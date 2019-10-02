В Белгороде полицейский застрелил нападавшего, убившего ранее своего отца

Сотрудники полиции у входа в отделение банка "Западный" в Белгороде. Архивное фото

Сотрудники полиции у входа в отделение банка "Западный" в Белгороде

ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Полицейский застрелил в Белгороде мужчину, который в квартире убил отца и с двумя кухонными ножами бросился на стража порядка, сообщает управление МВД по региону.

Вечером во вторник, 1 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир Белгорода хулиганит мужчина. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

"По предварительным данным, войдя в квартиру, полицейские обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате находился сын пенсионера, который держал в руках два кухонных ножа", - говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, на неоднократные законные требования сотрудника ППС прекратить противоправные действия "злоумышленник не реагировал, вел себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя".

"В соответствии с законом "О полиции" для отражения вооруженного нападения полицейским было применено табельное оружие. В результате нападавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как информирует полиция, следственно-оперативной группой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту применения сотрудником полиции служебного оружия в УМВД России по Белгородской области проводится проверка.