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РИА Новости

В Белгороде полицейский застрелил нападавшего, убившего ранее своего отца

07:59 02.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Боград / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у входа в отделение банка "Западный" в Белгороде
Сотрудники полиции у входа в отделение банка Западный в Белгороде
© РИА Новости / Юрий Боград
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции у входа в отделение банка "Западный" в Белгороде. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Полицейский застрелил в Белгороде мужчину, который в квартире убил отца и с двумя кухонными ножами бросился на стража порядка, сообщает управление МВД по региону.
Вечером во вторник, 1 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир Белгорода хулиганит мужчина. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы.
"По предварительным данным, войдя в квартиру, полицейские обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате находился сын пенсионера, который держал в руках два кухонных ножа", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, на неоднократные законные требования сотрудника ППС прекратить противоправные действия "злоумышленник не реагировал, вел себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя".
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"В соответствии с законом "О полиции" для отражения вооруженного нападения полицейским было применено табельное оружие. В результате нападавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Как информирует полиция, следственно-оперативной группой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту применения сотрудником полиции служебного оружия в УМВД России по Белгородской области проводится проверка.
По информации Telegram-канала "Белгород №1", в пятиэтажном доме №17 на улице Привольная психически нездоровый мужчина зарезал своего отца и намеревался убить мать. Женщина смогла убежать.
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