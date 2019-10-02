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РИА Новости

Визит президента Узбекистана в Россию состоится в феврале 2020 года

07:40 02.10.2019 (обновлено: 07:52 02.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Визит президента Узбекистана в Россию состоится в феврале 2020 года, в его рамках планируется подписание 12 межгосударственных и межправительственных соглашений, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко начала во вторник официальный визит в Узбекистан, в ходе него запланирован ряд встреч с представителями руководства страны, совместные заседания деловых советов, комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса.
"Мы сейчас серьезно готовимся к визиту президента Узбекистана, который должен состояться в начале февраля следующего года, работаем над его наполнением. В ходе визита готовится к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений", - сказала она на встрече с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Матвиенко уточнила, что в рамках визита пройдёт первый гуманитарный российско-узбекистанский форум.
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Спикер Совфеда подчеркнула, что визит в Узбекистан стал ее первым зарубежным официальным визитом после ее переизбрания главой верхней палаты российского парламента.
"Российско-узбекистанские отношения имеют долгую историю, Узбекистан является нашим давним партнёром и союзником. Но за последние три года наши страны сделали невероятный рывок в углубление отношений во всех сферах - политической, экономической, гуманитарной. Во многом это стало возможным, потому что между нашими президентами сложились уникальные доверительные отношения", - заявила Матвиенко.
Она отметила, что благодаря их активному взаимодействию такое сотрудничество достигнуто также и на правительством, и парламентском уровнях.
Это отражается на конкретных объемах товарооборота двух стран, который только за первое полугодие этого года вырос на 12%, сказала спикер Совфеда, добавив, что объём российских капиталовложений в экономику Узбекистана оценивается в 9 миллиардов долларов.
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Матвиенко сообщила, что Россия готова поделиться со своими узбекскими коллегами своим законодательным опытом в сфере дальнейшей демократизации общества, и в частности, защиты госсуверенитета и пригласила председателя Сената Узбекистана Танзилу Нарбаеву на заседание совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в октябре в Петербурге.
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