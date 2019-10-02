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РИА Новости

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет

03:39 02.10.2019 (обновлено: 10:52 02.10.2019)
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© REUTERS / Kim Hong-JiТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 2 октября 2019
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 2 октября 2019
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 2 октября 2019
ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Правительство Японии заявило протест Северной Корее в связи с проведенными в среду пусками ракет, которые Токио считает нарушением резолюций Совета безопасности ООН, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
"Сегодня утром Северная Корея провела два пуска баллистических ракет. Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их. Мы созываем заседание национального Совета безопасности, на котором обсудим ситуацию и меры", - заявил Абэ перед журналистами. Его выступление транслировал телеканал NHK.
"Мы по-прежнему находимся в тесном взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с Соединенными Штатами, и принимая повышенные меры безопасности, сделаем все для защиты безопасности народа", - добавил он.
Утром в среду КНДР провела два пуска. Япония считает, что это были баллистические ракеты, а это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Первый пуск, по данным Токио, был проведен в 7.17 (1.17 мск), ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Второй состоялся через 10 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии со стороны префектуры Симанэ. Ущерб воздушным и морским судам нанесен не был.
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Северная КореяСиндзо АбэКНДРООНЯпонияВ мире
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