Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет

ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Правительство Японии заявило протест Северной Корее в связи с проведенными в среду пусками ракет, которые Токио считает нарушением резолюций Совета безопасности ООН, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Сегодня утром Северная Корея провела два пуска баллистических ракет. Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их. Мы созываем заседание национального Совета безопасности, на котором обсудим ситуацию и меры", - заявил Абэ перед журналистами. Его выступление транслировал телеканал NHK.

"Мы по-прежнему находимся в тесном взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с Соединенными Штатами, и принимая повышенные меры безопасности, сделаем все для защиты безопасности народа", - добавил он.