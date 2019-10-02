Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T09:02Z
https://ria.ru/20191002/1559340298.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151989/39/1519893960_0:182:3474:2136_1036x0_80_0_0_964cf2b4ee523827b10571e1c152a5b5.jpg
РИА Новости

Опрос выявил отношение россиян к учебе в иностранных вузах

03:11 02.10.2019 (обновлено: 09:02 02.10.2019)
766
© Depositphotos / tupungatoУниверситет Сорбонна, Париж
Университет Сорбонна, Париж
© Depositphotos / tupungato
Университет Сорбонна, Париж. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более половины россиян не хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за рубежом, основной причиной этого граждане называют хорошее, достойное качество отечественного образования, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, более половины россиян (59%) не хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за рубежом, 30% граждан придерживаются обратного мнения, у 1% дети или внуки уже учатся за границей, еще у 1% нет и не будет детей или внуков, а 9% воздержались от ответа.
Отмечается, что основной причиной отсутствия желания отправить детей или внуков учиться за границу граждане называют хорошее, достойное качество отечественного образования (39%), также еще 39% респондентов указали на желание, чтобы дети или внуки учились и работали в России, 13% полагают, что отечественное образование дешевле, чем за рубежом, 9% отвечают, что страшно отпускать, они должны быть ближе к родителям, 7% - что у россиян своя система ценностей, менталитет сильно отличается от других стран.
Согласно результатам исследования, те, кто выступает за зарубежное высшее образование у своих детей или внуков, в первую очередь среди причин своего желания указывают на качество и привлекательность обучения (47%). О более высокой вероятности найти интересную работу с хорошей зарплатой говорят 15% опрошенных, о высоком уровне жизни, развитии и стабильности страны - 13%, о престиже зарубежных университетов и их дипломах - 12%.
Вид на кинотеатр Симферополь на площади Советская в городе Симферополе. Архивное фото
22 июля 2016, 17:32РИА Новости
Крымский университет стал одним из лидеров по числу иностранных студентовНа данный момент в университете насчитывается около трех тысяч человек из 50 стран мира - набор иностранных студентов продолжается наперекор санкциям, сообщила начальник отдела международного образования управления международной деятельности КФУ Татьяна Сержанова.
Наиболее популярные страны для получения высшего образования, согласно опросу, Англия (38%), Германия (19%) и США (16%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
1630106
Обсудить 4
Навигатор абитуриентаВЦИОМАнглияРоссияСШАОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Глава РАН о положении дел в российской науке
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
РИА
Новости
Паспорт гражданина Российской Федерации
В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
"Сил хватит?": Пушков высмеял новую антироссийскую группу в ПАСЕ
Лента
новостей
Грозный
В Чечне появится научно-образовательный консорциум "Вернадский"
Студенты
Спецпредставитель президента назвал ключевые тренды для вузов на 5-10 лет
Ядерный взрыв
Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
В Турции открылась школа для детей работников проекта АЭС "Аккую"
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
Во Владивостоке мужчина до смерти избил кондуктора
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Река Евфрат в районе строительства ГЭС Аль-Баас
Мост через Евфрат в провинции на востоке Сирии построят к 25 октября
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом
Телеведущая, астролог Василиса Володина
Астролог из "Давай поженимся!" ответила на обвинения в постановке передачи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Осложнения в развитии Китая отразятся на всем мире, считает посол в Пекине
11:13Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова
11:12Российские пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
Лента новостейМолния