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РИА Новости

Экс-член конгресса Перу прокомментировал слухи о госперевороте

02:36 02.10.2019
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© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Президент Перу Мартин Вискарра. Архивное фото
ЛИМА, 2 окт - РИА Новости. Роспуск конгресса Перу, объявленный президентом Мартином Вискаррой в понедельник, не привел ни к государственному перевороту, ни к установлению диктатуры, заявила РИА Новости экс-конгрессмен от левой партии "Новое Перу" Таниа Париона.
"Мы хотим заявить международному сообществу, что в Перу не было государственного переворота и что здесь нет диктатуры. То, что произошло, это конституционный роспуск конгресса с соблюдением всех законных требований", - заявила агентству Париона.
По словам экс-конгрессмена, роспуск парламента был оправдан тем, что конгресс "лишился легитимности, учитывая действия таких политических сил, как "Народная сила" и "Перуанской партией Априста", которые ради того, чтобы закрепиться в парламенте, постоянно покрывали коррупционеров".
В отношении ряда членов обеих партий ведутся расследования по делам о коррупции, в частности в рамках полицейской операции Lava Jato, касающейся крупного коррупционного скандала в нефтяной компании Petrobras.
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По мнению Парионы, роспуск парламента "не решает всех серьезных проблем страны", но это важный шаг в борьбе с коррупцией.
Ранее президент страны Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда. После роспуска парламента Вискарра назначил нового главу совета министров. Вместо Сальвадора де Солара правительство возглавил министр юстиции Висенте Себальос.
Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос. Администрация главы Перу заявила, что военные и полиция выразили поддержку действующему президенту страны.
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Мартин ВискарраPetrobrasПеруВ мире
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