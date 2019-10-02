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РИА Новости

Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию

02:17 02.10.2019
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
Эксперт отметил, что, согласно исследованию Принстонского университета, за последние два года вероятность ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами резко увеличилась, и в случае достижения "точки невозврата" ядерный конфликт приведет к гибели порядка 34 миллионов американцев уже в первые несколько часов.
Томпсон призвал Вашингтон не недооценивать "российскую угрозу". Он напомнил, что в последнее время обороноспособность России значительно повысилась, и страна уже не представляет собой "раздробленное образование, которым она была после развала Советского Союза". Кроме того, она развивает способность "находить и уничтожать" американские спутники в космосе.
С другой стороны, добавил эксперт, Соединенные Штаты до сих пор зависят от российских ракетных двигателей, и это, по его мнению, является одним из самых больших стратегических недостатков.
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Томпсон подчеркнул, что Вашингтону следует прекратить эту зависимость, но также проанализировать и другие уязвимости в своих вооруженных силах, чтобы Россия не смогла ими воспользоваться.
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Терри ТомпсонМинистерство обороны СШАПринстонский университетРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Если чем и рискуют США , то только тем что ,,демократичество" , как цель достижения превосходства будет объявлено ,,вне закона" !
2 октября, 02:30
Александр Несен
2721001
«Томпсон призвал Вашингтон не недооценивать "российскую угрозу". Он напомнил, что в последнее время обороноспособность России значительно повысилась.» Как от повышения обороны РФ, может повышаться угроза для США? То есть США все таки считают себя агрессорами!!! И планы нападения на РФ у них есть!!!
2 октября, 06:30
РСРоман Славянский
2300010
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