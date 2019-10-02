Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times

Эксперт отметил, что, согласно исследованию Принстонского университета, за последние два года вероятность ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами резко увеличилась, и в случае достижения "точки невозврата" ядерный конфликт приведет к гибели порядка 34 миллионов американцев уже в первые несколько часов.

Томпсон призвал Вашингтон не недооценивать "российскую угрозу". Он напомнил, что в последнее время обороноспособность России значительно повысилась, и страна уже не представляет собой "раздробленное образование, которым она была после развала Советского Союза". Кроме того, она развивает способность "находить и уничтожать" американские спутники в космосе.

С другой стороны, добавил эксперт, Соединенные Штаты до сих пор зависят от российских ракетных двигателей, и это, по его мнению, является одним из самых больших стратегических недостатков.