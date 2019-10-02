Японские военные заявили, что КНДР вновь запустила ракету

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Японские военные заявляют, что Северная Корея вновь произвела ракетные испытания, передает Японские военные заявляют, что Северная Корея вновь произвела ракетные испытания, передает NHK

Премьер Синдзо Абэ заявил первоначально, что Северная Корея провела два пуска баллистических ракет. Он назвал это нарушением резолюций Совбеза ООН и заявил, что Токио выразил Пхеньяну протест. В Токио также заявили, что пуски зафиксированы в 07.17 и 07.27 (1.17 и 1.27 мск), а одна из ракет упала в исключительной экономической зоне Японии со стороны префектуры Симанэ.

Позже министр обороны Таро Коно предположил, что Северная Корея могла запустить не две ракеты, а одну, которая затем разделилась. По оценке японских военных, она была выпущена по навесной траектории на высоту 900 километров.

Южнокорейские военные, в свою очередь, предполагают, что снаряд, который Северная Корея запустила из морского района к северо-востоку от Вонсана в восточном направлении, является баллистической ракетой подводных лодок (серия "Пуккыксон"), передает Ренхап

По их оценкам, она поднялась на максимальную высоту 910 километров и пролетела около 450 километров.

Утром прошло экстренное заседание постоянных членов Совета национальной безопасности Республики Корея.

Северокорейские испытания

Утром 10 сентября Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. На следующий день Пхеньян объявил о том, что КНДР испытала новую реактивную систему залпового огня в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.