Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T06:43Z
https://ria.ru/20191002/1559339905.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155862/28/1558622898_0:313:3084:2048_1036x0_80_0_0_ff725770bafd0097f3cd0ff08bd72130.jpg
РИА Новости

Японские военные заявили, что КНДР вновь запустила ракету

02:04 02.10.2019 (обновлено: 06:43 02.10.2019)
4479
© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын принимает участие в испытании ракетной пусковой установки
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принимает участие в испытании ракетной пусковой установки
© REUTERS / KCNA
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Японские военные заявляют, что Северная Корея вновь произвела ракетные испытания, передает NHK.
Премьер Синдзо Абэ заявил первоначально, что Северная Корея провела два пуска баллистических ракет. Он назвал это нарушением резолюций Совбеза ООН и заявил, что Токио выразил Пхеньяну протест. В Токио также заявили, что пуски зафиксированы в 07.17 и 07.27 (1.17 и 1.27 мск), а одна из ракет упала в исключительной экономической зоне Японии со стороны префектуры Симанэ.
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
10 сентября, 01:43РИА Новости
КНДР снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря
Позже министр обороны Таро Коно предположил, что Северная Корея могла запустить не две ракеты, а одну, которая затем разделилась. По оценке японских военных, она была выпущена по навесной траектории на высоту 900 километров.
Южнокорейские военные, в свою очередь, предполагают, что снаряд, который Северная Корея запустила из морского района к северо-востоку от Вонсана в восточном направлении, является баллистической ракетой подводных лодок (серия "Пуккыксон"), передает Ренхап.
По их оценкам, она поднялась на максимальную высоту 910 километров и пролетела около 450 километров.
Утром прошло экстренное заседание постоянных членов Совета национальной безопасности Республики Корея.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 15:03РИА Новости
Госдеп подтвердил планы возобновить переговоры с КНДР

Северокорейские испытания

Утром 10 сентября Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. На следующий день Пхеньян объявил о том, что КНДР испытала новую реактивную систему залпового огня в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.
Япония выразила протест, расценивая испытание как пуск баллистической ракеты малого радиуса действия в нарушение резолюций СБ ООН.
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР
27 сентября, 04:30РИА Новости
Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
49140324
Обсудить 10
ПхеньянКНДРЯпонияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом
Социальная сеть Twitter
Пользователи Twitter в ряде стран столкнулись со сбоями в работе сервиса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова оценила создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ
Лента
новостей
Паспорт гражданина Российской Федерации
В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов попросил прощения на киргизском в "Прямом эфире"
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
Во Владивостоке мужчина до смерти избил кондуктора
Алкогольная продукция в магазине
В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
Пейзаж Ямало-Ненецкого национального округа
Ученый назвал города, где из-за изменения климата тает многолетняя мерзлота
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
"Попытка извиниться". Как в Грузии восприняли переговоры с Лавровым
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп подтвердил планы возобновить переговоры с КНДР
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крым с начала года посетило около миллиона туристов с Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
10:31Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+
Лента новостейМолния